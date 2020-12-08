



5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hakkında faturalarla vergi kaçırmaya ilişkin soruşturma başlatıldıktan sonra konuyu araştıran ve kendisi gibi başka isimleri de dolandırdığını söyleyen Şafak Sezer söz konusu muhasebeciden şikayetçi olurken çok önemli bilgiler verdi. Bu bilgilere göre Muhasebeci Doğan ünlü oyuncu Kuıvanç Tatlıtuğ'u ve oyuncu-manken Çağla Şıkel'i toplamda 4.5 milyon TL dolandırdı.