Her hafta milyonlarca izleyicisini heyecan dolu sahneleriyle ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da tekfur Nikola'nın hain planlarını bozan Osman Bey Kulucahisar Kalesi'ni başarılı bir planla geri alıyor. Bugün ATV'de heyecan dolu sahneleriyle Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kaleyi tekrar Türk hakimiyetine alan Osman Bey, Kayı Obası'na zaferle dönüyor ve oba halkı bu müjdeli haberi sevinçle karşılıyor. Targun Hatun'dan şüphelenen Aygül ise onu takip ederek planlarını öğrenmek için harekete geçiyor. İşte Kuruluş Osman 37. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."