SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Sakarya'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sakarya'da görülen davanın sanığı Selmet Şükür'ün oğlu Hakan Şükür Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle yurt dışına firar etti ve şu an ABD'de yaşıyor.