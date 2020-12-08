FOX TV ne yapsa olmadı sonunda 4 diziye birden kapıyı gösterdi final yapıyor! Çıplaklıkla olmadı, cinsel içerik koydular olmadı... 2020 senesinde pek çok dizi final yapmak zorunda kaldı. Bunların çoğu düşük reyting oranlarından dolayı ekranlara veda etti. Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk, Fox Tv'de yayınlanan Öğretmen, Kanal D'de yayınlanan Yeni Hayat, Star Tv'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde, Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış gibi birçok dizi düşük reytinglerden dolayı final yaptı. Ancak şimdi bunlara yenileri eklenecek gibi görünüyor.