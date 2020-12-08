FOX TV ne yapsa olmadı sonunda 4 diziye birden kapıyı gösterdi final yapıyor! Çıplaklıkla olmadı, cinsel içerik koydular olmadı... 2020 senesinde pek çok dizi final yapmak zorunda kaldı. Bunların çoğu düşük reyting oranlarından dolayı ekranlara veda etti. Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk, Fox Tv'de yayınlanan Öğretmen, Kanal D'de yayınlanan Yeni Hayat, Star Tv'de yayınlanan İyi Günde Kötü Günde, Fox Tv'de yayınlanan Bay Yanlış gibi birçok dizi düşük reytinglerden dolayı final yaptı. Ancak şimdi bunlara yenileri eklenecek gibi görünüyor.
Düşük reytinglere, koronaya direnen bazı diziler de 2021 yılında final yapacak. 2021'de final yapacak diziler belli oldu. Bunların başında 4 diziyle Fox TV geliyor.
Malumunuz Öğretmen dizisi zaten yayın hayatına veda etmişti kısa bir süre önce.
Ancak bu kez çok büyük bir final dalgası daha geliyor. Bir dönem çıplaklık ve cinsel içerikle eleştirilen pek çok dizinin finali eli kulağında.
Zümrüdüanka final kararı aldı. Başrollerinde Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın yer aldığı Zümrüdüanka, istenilen reytingleri elde edememesi nedeniyle final kararı aldı.
Başrollerini Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük, Feyyaz Duman, Sumru Yavrucuk ve Tuna Orhan yer aldığı Baraj dizisi final kararı aldı. Salı akşamlarına direnemeyen Baraj dizisi bir süre önce sevişme sahnesiyle olay yaratmıştı.
HANDE VE KEREM'E RAĞMEN...
Sen Çal Kapımı'da final kararı aldı. Kuruluş Osman gibi bir yapımın karşısında da varlık göstermesi mucize olsa da Sel Çal Kapımı sonunu Sadakatsiz dizisi hazırladı. Sen Çal Kapımı çok güzel bir finalle biteceği iddia edildi.
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşk iddialarına rağmen dizi rakipleriyle yenişemedi.
Özge Gürel ve Can Yaman'ın başrollerinde yer aldığı romantik-komedi dizisi Bay Yanlış da kısa bir süre önce ekranlara veda etmişti. Dizideki çıplaklık oldukça eleştirilmişti.