Haberler Galeri Magazin Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

Bade İşçil'in annesi Kadriye Gündüz, bikinili fotoğrafı ile kızını gölgede bıraktı. Ailesi ile tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Bade İşçil, önceki gün plajda görüntülendi. İşçil, bütün gün oğlu Azur'la plajda oyunlar oynarken keyifli haliyle dikkat çekti. 36 yaşındaki Bade İşçil'in bikinili fotoğraflarını görenler, annesi Kadriye Gündüz ile kıyaslamada bulundu. Anne - kızın bikinili fotoğrafları kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini, 'Arkadaşı gibi duruyor' yorumuyla aldı. İşte Bade İşçil ve annesi Kadriye Hanım'ın bikinili fotoğrafı...

30.06.2020 17:34 - Son Güncelleme: 30.06.2020 17:54
Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile son olarak ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu ve aynı zamanda anne olan Bade İşçil, normalleşme süreci ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Ailesiyle Bodrum'da güneş ve denizin keyfini çıkaran Bade İşçil, oğlu Azur ile oynarken görüntülendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

Bikinili hali ile dikkat çeken 36 yaşındaki Bade İşçil'in düzgün fiziği sosyal medya gündeminde yerini aldı.

Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

Geçtiğimiz Anneler Günü'nde annesi Kadriye Gündüz'ün bikinili fotoğrafını paylaşan Bade İşçil, annesinin gerisinde kaldı. Anne-kızın bikinili fotoğrafları sosyal medyada karşılaştırıldı ve Kadriye Hanım, güzelliği ile kızını geçti. İşte Bade İşçil'in annesi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı
Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal'ın bu görüntüsü şoke etti! Bu zamana kadar ortaya çıkmadı