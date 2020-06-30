Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'

Ufak Tefek Cinayetler dizisi ile son olarak ekranlarda gördüğümüz güzel oyuncu ve aynı zamanda anne olan Bade İşçil, normalleşme süreci ile birlikte soluğu Bodrum'da aldı. Ailesiyle Bodrum'da güneş ve denizin keyfini çıkaran Bade İşçil, oğlu Azur ile oynarken görüntülendi.