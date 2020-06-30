Bade İşçil'in annesi bikinili fotoğrafıyla şaşırttı! 'Arkadaşı gibi duruyor'
Bade İşçil'in annesi Kadriye Gündüz, bikinili fotoğrafı ile kızını gölgede bıraktı. Ailesi ile tatil sezonunu Bodrum'da açan oyuncu Bade İşçil, önceki gün plajda görüntülendi. İşçil, bütün gün oğlu Azur'la plajda oyunlar oynarken keyifli haliyle dikkat çekti. 36 yaşındaki Bade İşçil'in bikinili fotoğraflarını görenler, annesi Kadriye Gündüz ile kıyaslamada bulundu. Anne - kızın bikinili fotoğrafları kısa sürede sosyal medya gündeminde yerini, 'Arkadaşı gibi duruyor' yorumuyla aldı. İşte Bade İşçil ve annesi Kadriye Hanım'ın bikinili fotoğrafı...
30.06.2020 17:34
- Son Güncelleme: 30.06.2020 17:54
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