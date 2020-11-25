Akıncı dizisinin güzeli Deren Talu ve kardeşinden 'tablo gibisiniz' dedirten fotoğraf! İlk yorum anne Defne Samyeli'den...
Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu Atv ekranlarında yayınlanacak olan Akıncı dizisi ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde 24. yaş gününü kutlayan Deren Talu'nun kız kardeşi Derin Talu ile fotoğrafını görenler 'tablo gibisiniz' şeklinde yorumlar yapıyor. İşte Akıncı dizisinin güzel oyuncusu Deren Talu ve kardeşi başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
25.11.2020 17:41
- Son Güncelleme: 25.11.2020 17:42
Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinin fragmanı büyük ilgi gördü. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyada kısa sürede merak edilen isim oldu. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırırken, dizinin güzel oyuncusu Deren Talu ve kardeşi sosyal medya gündeminde yer aldı. İşte Deren Talu başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...
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