Akıncı dizisinin güzeli Deren Talu ve kardeşinden 'tablo gibisiniz' dedirten fotoğraf! İlk yorum anne Defne Samyeli'den...

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Akıncı dizisinin fragmanı büyük ilgi gördü. Dizinin oyuncu kadrosunda yer alan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu sosyal medyada kısa sürede merak edilen isim oldu. Günümüzde yaşayan bir kahramanın hikayesini ekranlara taşıyacak olan yapımdan görüntülerin yer aldığı teaser, dizinin şimdiden oluşan hayranlarında büyük merak uyandırırken, dizinin güzel oyuncusu Deren Talu ve kardeşi sosyal medya gündeminde yer aldı. İşte Deren Talu başta olmak üzere ünlülerin kardeşleri...