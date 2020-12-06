Dün akşam Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Yine rekabet üst düzeydeydi ve her bir yarışmacı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. 5 Aralık Cumartesi Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Mehmet, Danilo ve Somer şefler hangi tabağı beğendi, hangisini beğenmedi? Masterchef eleme adayı kim oldu? Bu akşam da üçüncü eleme adayı belirlenecek ve bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kalacak.