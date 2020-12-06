Dün akşam Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı ve heyecan dolu anlar yaşandı. Yine rekabet üst düzeydeydi ve her bir yarışmacı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. 5 Aralık Cumartesi Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Mehmet, Danilo ve Somer şefler hangi tabağı beğendi, hangisini beğenmedi? Masterchef eleme adayı kim oldu? Bu akşam da üçüncü eleme adayı belirlenecek ve bir kişi hayallerine veda etmek zorunda kalacak.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
TV8 ekranlarında izleyici ile buluşan MasterChef Türkiye'nin cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde "Mezeler" konsepti ile yemekler yapıldı. Dokunulmazlık oyununda yarışmacılar Köpoğlu, Ahtapot salata, Patlıcan salata, Tarama, Çerkez tavuğu, Kabak çiçeği dolması, Kabak Çerkez yaptı. Şırdancı Mehmet, Faruk Batuhan Öner ve Tanya Kilitkayalı'nın yemeklerin tadına bakmasının ardından dokunulmazlığı mavi takım aldı. Eray ve Serhat arasında geçen bireysel dokunulmazlık oyunu sonunda potaya giren isim Serhat oldu.
5 ARALIK MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?MasterChef'te oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası kırmızı takım bireysel dokunulmazlığa gitti. Zaten potada olan Ebru haricinde Serhat ve Eray arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Danilo şefin imza tabağı olan yemek için şefler yarışmacılara 50 dakika süre verdi.
Süre sonunda şefler yarışmacıların yemeklerinin tadına baktı. Şefler oy birliği ile dokunulmazlığı alan ismin Eray olduğunu duyurdu. İki kişi kalan kırmızı takımda böylece Serhat direkt olarak eleme potasına girdi. Haftanın ilk eleme adayı da hafta başında Ebru olmuştu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Özgül
Barbaros
Emir
Sefa
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Eray
Serhat
Ebru