Son dakika haberi: Eski eşi Yağmur Sarnıç, Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tutmuştu! Kan donduran ifade: Ete ateş ettirdi





Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Erdi Sungur, Yağmur Aşık'ın kendisine Emre Aşık'ı öldürmesi için teklifte bulunduğunu, ancak kendisinin kabul etmediğini belirtti. Erdi Sungur ifadesinde Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için silah satın aldığını söyleyerek, "Ben Yağmur ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için herhangi bir plan yapmadım. Yağmur Aşık bana konuyu teklif ettiğinde de ben kabul etmedim. İstanbul'dan Düzce'ye geldiğimiz sırada bir dinlenme tesisini geçtikten sonra yol kenarında durduk. Arkamıza bir araç geldi. Aracın arkasında bir kişi oturuyordu. Bu kişi bizi görünce Yağmur'a beni kast ederek, "Bu mu?" diye sordu. Yağmur da, "Evet bu efendim" dedi. Araçtaki kişi bana, "Emre olayını biliyorsun" dedi. Ben de "ne olayı" dedim. Bu kişi bana 'Yapabilecek misin, yurt dışına çıkacak mısınız?' diye sordu. Ben de böyle bir şey olmadığını söyledim. Daha sonra aynı kişi Yağmur'a "para hazır mı?" dedi. Yağmur da bir kısmının konuştuğu gibi hazır olduğunu söyledi. Sonra valizden içerisinde para olan poşeti çıkararak bu şahsa verdi. Daha sonra biz aracımıza binip Düzce'ye geldik. Yağmur ile görüştüğümüzde 200-300 bin lira civarında bir paradan bahsediyordu. Ben kesinlikle Emre Aşık'ın öldürülmesi konusunda herhangi bir plan yapmadım" dedi.