Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında ortalık karıştı! Sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç: Evimi, nafakamı elimden aldınız...’
Sular durulmuyor! Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç cephesinde ortalık yine karıştı. İkilinin çekişmeli boşanma davası bugün görüldü. İkili duruşma salonunda karşı karşıya gelirken duruşma salonunun önünde gergin anlar yaşandı. Davanın gizliliğinden dolayı basın içeri alınmazken Yağmur Aşık, duruşma çıkışında ' Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız' diyerek sinir krizi geçirdi.
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Emre Aşık ile Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Eski milli futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'a geçtiğimiz yıllarda aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Yağmur Aşık'ın çalıştığı oteli bastığını ileri süren Emre Aşık, "Emre'nin 'e'si kalmayacak. Türkiye'de seni bitireceğim' diyerek kendisini tehdit eden Yağmur Aşık'ı savcılığa ihbar etmişti.
Çekişmeli devam eden boşanma davası bugün Aile Mahkemesin'de görüldü. Gizlilik kararı nedeniyle basın içeri alınmadı. Emre Aşık ve Yağmur Aşık duruşma salonunda yüz yüze geldi. Tanıkların dinlendiği duruşma çıkışında Yağmur Aşık 'Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız.' Diyerek duruşma salonunun önünde sinir krizi geçirdi. Topuğu kırılan Yağmur Aşık, adliyeden sendeleyerek ayrıldı.
Emre Aşık'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı basın açıklamasının ardından Yağmur Sarnıç da önceki ay Aşık'a yanıt verdi. Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Sarnıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili "Rezillik", "Bu rezillik artık sınırları aştı" gibi yüzlerce yorum yapıldı.
"KUMPASI MAALESEF GÖREMEDİM"
ESKİ futbolcu Emre Aşık ile boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç arasında sular durulmuyor. Kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur'la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne süren Aşık, şikâyetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Yaşanan olaylardan sonra basın açıklaması yapan Aşık'ın ardından Sarnıç da sessiz kalmadı.