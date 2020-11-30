Yağmur Sarnıç - Emre Aşık davasında ortalık karıştı! Sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç: Evimi, nafakamı elimden aldınız...’

Emre Aşık'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı basın açıklamasının ardından Yağmur Sarnıç da önceki ay Aşık'a yanıt verdi. Hem sosyal medyadan konuşan hem de bir televizyon programında canlı yayına çıkan Sarnıç, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından konuyla ilgili "Rezillik", "Bu rezillik artık sınırları aştı" gibi yüzlerce yorum yapıldı.