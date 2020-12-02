Yaşar Alptekin kimdir, kaç yaşında? Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay kimdir? Ünlü oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in eşi Nilgün Altınyay hayatını kaybetti. Alptekin acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu ve eşini duygusal sözlerle andı.
NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?
Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ın evliliği 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık." sözleriyle dile getirmişti.
YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?
10 Mart 1962; Şarköy, Tekirdağ), eski manken, dansçı ve oyuncu.
Alptekin erken yaşlarda mankenliğe başladı; sonra oyunculuğa başlayarak dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edildi; özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı.
Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.