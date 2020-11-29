Kuruluş Osman'da akışın dinamikliğini yükselten transfer! Dünyaca ünlü isim teklifi kabul etti! Kuruluş Osman dizi projesinin oyuncu kadrosuna dünyaca ünlü isim katıldı. Başarı basamaklarını hızla tırmanarak Türkleri gururlandıran zaferlere imza atan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman'da boy göstermeye hazırlanıyor. Kuruluş Osman dizisi ikinci sezonunda kadrosuna pek çok ünlü ismi dahil etti. Cüneyt Arkın'dan Tamer Yiğit'e, Seçkin Özdemir'den Erkan Avcı'ya, Seray Kaya'dan Kanbolat Görkem Arslan'a kadar birçok ismi kadrosuna katmıştı.
KURULUŞ OSMAN'A YENİ İSİM AZERBAYCAN'DAN...
Mehmet Bozdağ yaptığı açıklamada, "Tüm dünyada başarılarıyla göğsümüzü kabartan Azerbaycanlı kick boks ustası Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine katıldı. Can Azerbaycan'a selam olsun. Ordularımız Muzaffer olsun" dedi.
KURULUŞ OSMAN 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.
OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR
Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
SAVCI'DAN HAMLE
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.
DEVLET OLMA VAKTİ
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak? Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.
Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.