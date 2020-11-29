TV8'in fenomen yarışması Masterchef yine ilgiyle izlendi. En önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık mücadelesi verildi ve kırmızı, mavi takımlardan sadece bir tanesi dokunulmazlığı elde etti. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlık mücadelesini hangi yarışmacı aldı? Kaybeden takım içlerinden bir kişiyi elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Bu akşam ise sonuncu aday belirlenecek ve Masterchef'te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşanacak.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?
MasterChef Türkiye'de 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Ramen yapan yarışmacılardan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu en fazla oyu alan Sefa haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gitti. İlk eleme adayı Uğur olmuştu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Ebru (kaptan)
Özgül
Serhat
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Sefa
Eray
Emir
Barbaros