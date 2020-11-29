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    • 29.11.2020 09:53
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    • 29.11.2020 09:53
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    ? Sorusunun merak edilen yanıtı belli oldu. TV8’de akşam kuşağında ilgiyle izlenen yarışmada hem heyecanlı hem de gergin anlar yaşandı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı ve ikinci eleme adayı da belirlendi. Bugün akşam ise eleme potasına giren üç kişiden en zayıf tabağı çıkaran yarışmacı elenerek hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki ? Kırmızı ve mavi takım arasındaki büyük mücadeleyi bugün hangisi kaybetti? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler?

    TV8'in fenomen yarışması Masterchef yine ilgiyle izlendi. En önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık mücadelesi verildi ve kırmızı, mavi takımlardan sadece bir tanesi dokunulmazlığı elde etti. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlık mücadelesini hangi yarışmacı aldı? Kaybeden takım içlerinden bir kişiyi elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Bu akşam ise sonuncu aday belirlenecek ve Masterchef'te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşanacak.

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    MasterChef Türkiye'de bu akşam haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu vardı. Yapılan yöresel yemekler, yedi özel konuk tarafından denendi ve sonrasında oylama yapıldı. Sayım sonunda Mavi takım 19-16 oy ile bu akşam MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım oldu.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

    MasterChef Türkiye'de 15. haftanın 2. dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynamak zorunda kaldı. Ramen yapan yarışmacılardan bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Barbaros oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımın yaptığı oylama sonucu en fazla oyu alan Sefa haftanın ikinci eleme adayı olarak potaya gitti. İlk eleme adayı Uğur olmuştu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Ebru (kaptan)

    Özgül

    Serhat

    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Sefa

    Eray

    Emir

    Barbaros
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    Haberler Magazin Masterchef eleme adayları kimler? 28 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?