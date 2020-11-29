TV8'in fenomen yarışması Masterchef yine ilgiyle izlendi. En önemli oyunlardan biri olan dokunulmazlık mücadelesi verildi ve kırmızı, mavi takımlardan sadece bir tanesi dokunulmazlığı elde etti. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Bireysel dokunulmazlık mücadelesini hangi yarışmacı aldı? Kaybeden takım içlerinden bir kişiyi elenmesi yönünde söylemek durumunda kaldı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Bu akşam ise sonuncu aday belirlenecek ve Masterchef'te heyecan dolu bir eleme gecesi yaşanacak.