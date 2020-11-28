Menajerimi Ara'da sular durulmuyor kriz bir yer bitiyor bir yerden patlak veriyor! Star Tv Menajerimi Ara'ya duç duyurusu... Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs vaka haberleri gelmeyi sürdürürken bu kez bambaşka bir kriz patlak verdi. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan Rafat İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu. İşte detaylar...
Burçin Terzioğlu'nun konuk olduğu dizide giydiği kıyafet, dünyaca ünlü modacı Rufat İsmayil'e ait çıkınca ortalık karıştı.
Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu. Modacı, dünyaca kabul görmüş tasarımının maddi ve manevi kayba maruz kaldığını ileri sürdü.
Modacının ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Terzioğlu'nun dizideki rolü gereği bir ödül töreninde giydiği elbise beğenilmedi ve oyuncuya değiştirmesi için baskı yapıldı. Kıyafetin kötü ve rüküş olduğunu söyleyen menajer ve oyuncuların ısrarı sonrası Terzioğlu'nun canlandırdığı karakterin kıyafeti değiştirildi.
Savcılığa suç duyurusunda bulunan İsmayil, dilekçesinde elbisenin Fashion Week'te ünlü model Coura Sasha tarafından giyildiğini ve özel bir tasarım olduğunu anlattı.
Modacı, kıyafetin, ünlü bir derginin kapak çekiminde de Ayşe Hatun Önal'ın üstünde olduğunu belirtti.
KRİZLERİN BİTMEDİĞİ DİZİ
Menajerimi Ara dizisi bir yandan koronavirüs vakalarıyla boğuşuyor.
Ayşenil Şamoğlu, Ahsen Eroğlu'nun ardından bir diğer başrolü Deniz Can Aktaş'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Birsen Altundaş'ın haberine göre dizinin diğer bir başrolü Deniz Can Aktaş da koronavirüse yakalandı. Deniz Can Aktaş'ın şu an için sağlık durumu iyi.