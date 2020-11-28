Menajerimi Ara'da sular durulmuyor kriz bir yer bitiyor bir yerden patlak veriyor! Star Tv Menajerimi Ara'ya duç duyurusu... Menajerimi Ara dizisinden koronavirüs vaka haberleri gelmeyi sürdürürken bu kez bambaşka bir kriz patlak verdi. Beyonce, Jennifer Lopez, Ashanti, Ariana Grande, Bebe Rexha gibi dünya yıldızlarının da modacısı olan Rafat İsmayil, kendisinden izinsiz şekilde tasarımının kullanıldığını, reyting uğruna senaryo gereği eserinin aşağılandığını, kötülendiğini ve bu yüzden itibar kaybı yaşadığını öne sürerek şikayetçi oldu. İşte detaylar...