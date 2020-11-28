Kibariye kimdir, kaç yaşında? 28 Kasım İbo Show konukları kimlerdir?

Ailesi pamuk ve tütün toplayıcılığı ile geçinmekteydi. Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitti. Ancak pavyon sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira aldı.

980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekar, sanatçıyı o zamanlar İstanbul'da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti.