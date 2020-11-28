Koronavirüs salgını sürecinde yalı partilerine katıldığı haberleriyle sık sık gündeme gelen manken ve sunucu Buse İskenderoğlu, sonunda koronavirüse yakalandı. Katıldığı yalı partisi hakkında açıklama yapan manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok" demişti.
Pandemi boyunca partilere katılan kişilerde koronavirüs çıkınca "Abartıldığı kadar bir şey yok" diyen ve bu açıklaması nedeniyle de eleştirilen Buse İskenderoğlu'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.
İskenderoğlu'nun test sonucunun ardından, "Cumartesi Sürprizi" ve "Pazar Sürprizi" programlarının sunucusuz çekilmesi kararı alındı.
Şevval Şahin'in geçtiğimiz haftalarda Yiğit Marcus Aral'ın doğum günü için yalıda düzenlediği doğum günü partisi sonrası partiye katılan bazı kişilerde corona virüs çıkmıştı.
Partiye katılan isimler arasında manken Buse İskenderoğlu da vardı. "Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım." diyen İskenderoğlu, "Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" demişti.
"ABARTILDIĞI KADAR BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ
Konu hakkında açıklama yapan manken, "Abartıldığı kadar bir şey yok. Partide yazılanları gördünüz birkaç kişide çıktı. Ben de test yaptırdım ve negatif çıktı. Çok şükür bir şey yok" dedi.
Ev partisine Murat Dalkılıç, Buse İskenderoğlu, Rabia Yaman, Baran Süzer, Gökmen Şeynova, Ayşegül Boz, Kasım Garipoğlu, Ali Cem, Saruhan Yıldırım gibi isimler katılmıştı.
İŞTE İLK AÇIKLAMA
Çıkan haberlerin ardından Buse İskenderoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.