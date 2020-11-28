Partiye katılan isimler arasında manken Buse İskenderoğlu da vardı. "Birkaç gün ne olur ne olmaz diye evden hiç çıkmadım." diyen İskenderoğlu, "Gerekli açıklamayı Şevval ile Marcus yaptı zaten. Bunun üzerine benim bir şeyler söylemem doğru olmaz" demişti.