UĞUR ARDA AYDIN KİMDİR?

Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı gibi unvanları bulunan Uğur Arda Aydın, pek çok tiyatro oyununda rol aldı ve çok sayıda filmde önemli karakterleri seslendirdi. İşte, Uğur Arda Aydın'ın biyografisi...

1 Mart 1979 tarihinde Ankara 'da dünyaya geldi. İlkokul,ortaokul ve liseyi Ankara 'da okuduktan sonra 1998 yılında İstanbul'a yerleşmişti. 1999 yılında girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden 2003 yılında mezun olmuştur.