Bugüne kadar oynadığı dizi ve sinema projeleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çarpışma adlı dizide boy göstermişti. Tatlıtuğ'un yeni sezonda yer alacağı proje heyecanla beklenirken ortaya çok konuşulacak bir iddia atıldı. Ünlü oyuncunun Netflix platformunun en çok izlenen dizilerinden birisi olan La Casa De Papel'de izleyici karşısına çıkacağı söylentileri gündeme bomba gibi düştü. Ancak konu hakkında Netflix'ten ya da ünlü oyuncudan açıklama yapılmadı. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ'un gündeminde farklı projelerin yer aldığı gelen bilgiler arasında.

LA CASA DE PAPEL'E GELİYOR İDDİALARI HEYECANLANDIRDI

Başarılı oyuncunun Netflix platformunda yayınlanan La Casa De Papel dizisinde rol alacağı iddiası tüm herkesi heyecanlandırdı. Konu hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da Tatlıtuğ'un yeni sezonda farklı projeleri gündemine aldığı konuşuluyor.