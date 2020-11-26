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    • 26.11.2020 09:27
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    ve eşi 'in hayranlarıyla başı dertte! ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’

    Oyuncu  ve eşi ’i ölümle tehdit eden hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Altıntaş, Dizer’e “Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım” demişti. Tatlıtuğ ve eşi ise kendilerini ölümle tehdit eden ve hakaret içerikli mesajlar atan Sinan A. hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tatlıtuğ’un uzlaşmayı kabul etmemesi üzerine savcı, mesajları gönderen Sinan A. hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Sinan A., Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

    Kıvanç ve eşinin başı dertte! ‘Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım’

    Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı eşi Başak Dizer'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olduğu Sinan Altıntaş hakkında, 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

    Altıntaş, Dizer'in Harbiye'de işlettiği kafeyi basarak Tatlıtuğ çiftini ölümle tehdit etmişti. Savcılığa suç duyurusunda bulunan çift, dilekçesinde Altıntaş'ın Instagram hesabından 1 Mayıs'ta hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiğini belirtti.


    1 AY KORUMA KARARI

    Altıntaş'ın bunu saplantı haline getirdiğini dilekçesinde belirten Tatlıtuğ çiftinin avukatı şu açıklamayı yaptı: "Sinan Altıntaş, Hazar Ergüçlü ile ilişkilerinin Başak Dizer tarafından bozulduğunu ve onu getirmelerini istemiştir.

    Ancak Ergüçlü'yü kendisine götürmeleri halinde ölümden kurtulabileceklerini söylemiştir. Altıntaş ayrıca sosyal medyadan Tatlıtuğ'a, 'Cezaevine gireceksin, orada sana neler yapıyorlar', Dizer'e ise 'Kocanı öldürüp seni köpeğim yapacağım' şeklinde mesajlar atmıştır."


    Mahkeme, Altıntaş'ın 1 ay süreyle Tatlıtuğ çiftine yaklaşmamasına karar verdi. İddianame kabul edilirse Altıntaş, tehdit ve hakaret suçlarından yargılanacak.
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