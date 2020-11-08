AHMET UZ KİMDİR?

22 Mart 1945, Ankara doğumlu Ahmet Uz, müzisyen bir ailedendir. 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu.

100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.