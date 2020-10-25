Güzel stil danışmanı, Selimiye'nin eşsiz doğasına hayran kaldı.

Eşinin sık sık sosyal medyadan paylaşım yapmasıyla heyecanlanan Tatlıtuğ, tatil yaptığı sırada arsa arayışına da girdi. Dizer'e sürpriz yapan Tatlıtuğ, kendisine uygun bir arazi bulup müstakil villa yaptıracak. 3 milyon TL'yi gözden çıkaran oyuncunun, evin mimarisinden dekorasyonuna kadar her şeyi Dizer'e teslim edeceği öğrenildi.





Tatilden bol bol paylaşım yapan Başak Dizer, Selimiye sokaklarında gördüğü kedileri elleriyle besledi. Dizer, Selimiye'nin manzarası için de "Kartpostal gibi" yorumu yaptı