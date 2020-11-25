Masterchef'te her Salı akşamı olduğu gibi nefeslerin tutulduğu bir bölüm vardı ve ödül oyunu için yarışıldı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde mavi ve kırmızı takımlar makarna çeşitlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken sadece bir takımın yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etme fırsatını yakaladı. Peki Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 24 Kasım Masterchef 25 TL ödülü kimin oldu? Merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde yer alıyor.
MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU İÇİN HANGİ TAKIM YARIŞTI?
24 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ana kadro yarışmacılarına ödül oyunu heyecanı yaşattı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan ödül oyunu elemesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği yemeği en iyi yapan MAVİ takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.
MASTERCHEF 25 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu safhanın ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından çeşitli yemekler hazırlanarak en iyi yapan isimler seçildi ve yarışmacılar son 4'e indirildi. Ödül oyunu finalinde Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül arasında şeflerin istediği yemeği en iyi yapan ÖZGÜL, 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Ebru (kaptan)
Özgül
Serhat
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Sefa
Eray
Emir
Barbaros