Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 25.11.2020 10:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2020 10:09
    ABONE OL

    ? ?

    ? Sorusunun merak edilen yanıtı belli oldu. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve ailece büyük bir ilgiyle izlenen Masterchef yarışmasında heyecan dolu bir mücadele vardı ve ödülü kazanmak için yarışmacılar canla başla mücadele etti. Peki ? Mehmet, Somer ve Danilo şefler yarışmacılardan makarna çeşitlerini yapmalarını istedi, peki en iyi tabağı kim çıkardı? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı?

    Masterchef'te her Salı akşamı olduğu gibi nefeslerin tutulduğu bir bölüm vardı ve ödül oyunu için yarışıldı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde mavi ve kırmızı takımlar makarna çeşitlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken sadece bir takımın yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etme fırsatını yakaladı. Peki Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 24 Kasım Masterchef 25 TL ödülü kimin oldu? Merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    MASTERCHEF ÖDÜL OYUNU İÇİN HANGİ TAKIM YARIŞTI?

    24 Kasım 2020 Salı günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ana kadro yarışmacılarına ödül oyunu heyecanı yaşattı. Mavi ve kırmızı takımlar arasında yapılan ödül oyunu elemesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin istediği yemeği en iyi yapan MAVİ takım ödül oyununda yarışmaya hak kazandı.

    MASTERCHEF 25 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu safhanın ardından Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından çeşitli yemekler hazırlanarak en iyi yapan isimler seçildi ve yarışmacılar son 4'e indirildi. Ödül oyunu finalinde Serhat, Uğur, Ebru ve Özgül arasında şeflerin istediği yemeği en iyi yapan ÖZGÜL, 25 bin TL'lik ödülü kazanan isim oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Ebru (kaptan)

    Özgül

    Serhat

    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Sefa

    Eray

    Emir

    Barbaros
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 24 Kasım Masterchef 25 TL ödülü kimin oldu?