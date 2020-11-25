Masterchef'te her Salı akşamı olduğu gibi nefeslerin tutulduğu bir bölüm vardı ve ödül oyunu için yarışıldı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde mavi ve kırmızı takımlar makarna çeşitlerini en iyi şekilde yapmaya çalışırken sadece bir takımın yarışmacıları ödül oyunu için mücadele etme fırsatını yakaladı. Peki Masterchef ödül oyununu hangi yarışmacı kazandı? 24 Kasım Masterchef 25 TL ödülü kimin oldu? Merak edilen tüm bilgileri haberimizin içeriğinde yer alıyor.