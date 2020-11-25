SÜRPRİZ İKİLİ UĞUR VE TANYA MI?

Berker'in "Kavuşmalarına az kaldı" sözleri, "Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor?" sorusunu akıllara getirmişti. Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya'nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Berker'in flaş sözleri, Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.