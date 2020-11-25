Acun Ilıcalı'nın Masterchef'te ipini çektiği Uğur Yılmaz Deniz'den dikkat çeken hareket! Tanya'yla aşk yaşadığı iddia edilen Uğur... TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıklamış Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söylemişti. Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmadan kovulması sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. MasterChef Uğur'un tepki çeken tweetleri nedeniyle diskalifiye olmasının ardından gözler kendisine çevrildi. Büyük oranda takipçi sayısının düştüğü görülürken MasterChef Uğur Yılmaz Deniz'den flaş bir hamle geldi.
TV8'de ekranlara gelen 'MasterChef Türkiye 2020', geçtiğimiz günlerde 'diskalifiye' haberi ile gündeme geldi. Kanalın patronu ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, son 8'e kalan Uğur Yılmaz Deniz'in, 'MasterChef'le ilişiğinin kesildiğini duyurdu.
Başarılı televizyoncu, "Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle MasterChef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz yıllarda yaptığı paylaşımlar nedeniyle tepkilerin odağında yert alan MasterChef Uğur, sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
Uğur Yılmaz Deniz, söz konusu tweet'lerinin ortaya çıkmasından sonra sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadı.
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Son 8'e kalmasına rağmen yarışmaya veda edeceği duyurulan Uğur'un, Instagram hesabını yorumlara kapatması dikkat çekti.
"MASTERCHEF'TE AŞK VAR"
'MasterChef 2020' yarışmasından elenen yarışmacılardan Berker Başmanav'dan, Uğur ve Tanya iddialarını beraberinde getiren çok konuşulacak bir itiraf gelmişti. Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın 'Mücbir Sebepler' programına katılan Berker, "MasterChef'te aşk var" demişti.
SÜRPRİZ İKİLİ UĞUR VE TANYA MI?
Berker'in "Kavuşmalarına az kaldı" sözleri, "Uğur Yılmaz Deniz ve Tanya Kilitkayalı aşk mı yaşıyor?" sorusunu akıllara getirmişti. Yarışma boyunca çok yakın olan Uğur ve Tanya'nın aşk yaşadığı haberleri daha önce de gündeme gelmişti. Berker'in flaş sözleri, Tanya ve Uğur aşkı olarak yorumlandı.