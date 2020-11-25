2015 yılının Kasım ayında vizyona giren, Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği dördüncü filmi olan "Ali Baba ve 7 Cüceler" adlı sinema filminde Cem Yılmaz ve Zafer Algöz ile başrolde oynarken filmde Irina Ivkina, Yosi Mizrahi, Bahtiyar Engin de rol almıştır

Günümüzde ise 13 Mayıs'ta vizyona girmiş olan "Oflu Hoca'nın Şifresi 2" adlı filmde başrol olarak oynamıştır.

Oyuncu Çetin Altay üç yıllık nişanlısı Gamze Kaçmaz'la 2017 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin 2018 yılında dünyaya gelen bir kızları var.