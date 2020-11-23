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    • 23.11.2020 08:04
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    SON DAKİKA: Usta sanatçı koronavirüse yakalandı

    Son dakika haberine göre, 92 yaşındaki usta tiyatrocu , hesabından yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

    DHA
    Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı

    92 yaşındaki usta tiyatrocu , hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.




    Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:


    "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.

    HEP BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANIYORUM
    Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

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