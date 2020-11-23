92 yaşındaki usta tiyatrocu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.









Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:





"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler.



HEP BİRLİKTE ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZE İNANIYORUM

Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."

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