Domuz bağı ile ölüm tehdidi alan Işın Karaca ve annesi suç duyurusu için harekete geçti. Yaklaşık iki haftadır sosyal medya hesabı üzerinden ölüm tehdidi alan Işın Karaca, o hesabı önce ifşa etti ardından da yazdığı yorumla dikkat çekti.
Işın Karaca, sosyal medya hesabından annesi Şeniz Büyükkaraca'nın iki haftadır ölümle tehdit edildiğini açıkladı.
47 yaşındaki Işın Karaca, aynı zamanda annesinin ağır hakaretlere maruz kaldığını söyleyerek o hesabı ifşa etti. Karaca , durumu polise bildirdiğini belirterek "Seni bulacağım! İki haftadır anneme ettiğin her küfürü, ölüm tehdidini, her hakaretini sana yedirmek boynumun borcu" dedi.
Işın Karaca, sözlerine, "Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından, şahsiyetsiz!" diye devam etti.
Öte yandan Işın Karaca, annesini tehdit eden bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.
DOMUZ BAĞI NEDİR?
Domuz bağı, kişinin az yer kaplamasına yarayan bir yöntem olarak biliniyor. Ortalama boydaki ve kilodaki bir kişi bu biçimde top şekline getiriliyor. İlk etapta kurbanın boynuna ip bağlandıktan sonra, şayet ölüme terk edilecekse kurban boğuluyor.