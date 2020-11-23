

Işın Karaca, sözlerine, "Domuz bağı ile öldüreceksin öyle mi? Polisler bile utandı senin yazdıklarından, şahsiyetsiz!" diye devam etti.

Öte yandan Işın Karaca, annesini tehdit eden bu kişiyle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da açıkladı.