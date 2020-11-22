EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.

Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.