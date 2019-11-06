Çocukluk arkadaşı ile evlenen Işın Karaca 3 yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede boşandı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş'tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı. Hakim, taraflara "Boşanmak istiyor musunuz?" diye sordu. Taraflar boşanmak istediklerini belirtti. Hakim, tarafların yaptıkları protokole göre karşılıklı olarak birbirlerinden tazminat ve nafaka talebinde bulunup bulunmadıklarını sordu. Her iki taraf da maddi, manevi tazminat ve nafaka taleplerinin olmadığını belirttiler. Evlilik içinde edinilmiş mal varlığı olmadığından hak ve alacaklarının bulunmadığını da belirten Karaca ve Odabaş, boşanmalarına karar verilmesini talep ettiler. "Barışma ihtimali olup olmadığına" yönelik soruya da "Yok" diye cevap veren tarafların, boşanmalarına karar verildi.