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    • Magazin
    • 22.11.2020 11:32
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    • 22.11.2020 11:32
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    kimdir? , evli mi, aslen nereli?

    Gündemde en çok araştırılanlar arasında kimdir? Sorusu yer alıyor. Dün akşam İbo Show programına konuk olan ve yıllar önce İbo Show’da Güçlü karakterini canlandıran Olgun Şimşek gündem konusu oldu ve izleyiciler tarafından hayatına dair bilgiler merakla araştırılmaya başlandı. Yalan Dünya dizisinde Selahattin rolü ile herkesi güldüren başarılı oyuncu daha pek çok dizide rol aldı. , evli mi, aslen nereli? sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Olgun Şimşek kimdir?

    Dün akşam İbo Show'a konuk olarak katılan Olgun Şimşek, İbrahim Tatlıses ile yaşadığı eski anıları anlatırken izleyicileri de kahkahalara boğdu. Bir zamanlar Güçlü karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu daha pek çok projede rol alarak ekranlara geldi. gündemde sıkça Olgun Şimşek kimdir? Olgun Şimşek kaç yaşında, evli mi, aslen nereli? sorularının yanıtı arama motorları üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte başarılı oyuncu hakkında merak edilen tüm bilgiler…

    OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

    Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve Babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir.
    Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı bir sene orada okudu.
    İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan -Demet AkbağTiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

    Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.
    2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası Reklam filmlerinde oynadı.
    Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

    ÖDÜLLERİ :

    1999 - Ankara Film Festivali, "Umut Veren Yeni Erkek Oyuncu" Ödülü, Karışık Pizza

    2004 - Antalya Altın Portakal Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

    2004 - Sinema Yazarları Derneği Türk Sineması Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

    2004 - Orhon Murat Arıburnu Ödülleri, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

    2005 - Adana Altın Koza Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

    2005 - Ankara Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

    2005 - Uluslararası İstanbul Film Festivali, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yazı Tura

    2012 - Antalya Televizyon Ödülleri, "Komedi Dizisi En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü, Yalan Dünya

    FİLMLERİ :

    2012 - Gözetleme Kulesi

    2012 - Yalan Dünya

    2009-2010 - Kapalı Çarşı

    2005 - Beyaz Gelincik

    2005 - Kapıları Açmak

    2003 - Yazı Tura

    2003 - Alacakaranlık

    2002 - Beşik Kertmesi

    2001 - Yeşil Işık

    2000 - Yedi Numara

    1998 - Karışık Pizza

    1998 - Dış Kapının Mandalları

    1997 - Bir Demet Tiyatro

    1996 - Sihirli Ceket

    1995 - Yer Çekimli Aşklar

    1994 - Aziz Ahmet

    1994 - Gülşen Abi

    1993 - Tersine Dünya
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