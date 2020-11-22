Kurtlar Vadisi denince ilk akla gelen isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da mı boy gösterecek? Kurtlar Vadisi dizi projesinin kilit oyuncuları olan Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca ikilisinin, ATV kanalında yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tekrar bir araya geleceği iddiası hızla büyümeye başladı. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı konuşulmuştu. Bu iddialarla ilgili ATV'den açıklama gelmiş ve bilginin gerçeği yansıtmadığı söylenmişti. Dizide Hızır Çakırbeyli olarak gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca kendisine yöneltilen "Necati Şaşmaz EDHO'ya mı katılıyor?" sorularına net yanıt verdi.
POLAT ALEMDAR İDDİALARINA KESİN YANIT!
Necati Şaşmaz'ın EDHO'ya katılacağı iddia edilmişti. Ancak başta ATV olmak üzere bu haberlerin doğru yansıtmadığı bilgisi paylaşılmıştı. Konu hakkındaki iddialara dizinin efsane ismi Oktay Kaynarca son noktayı koydu.
MUHABİRLERİN SORULARINI YANITLADI
Önceki gün Bebek'te bir arkadaşının kuyumcu dükkanından çıkarken görüntülenen 55 yaşındaki Oktay Kaynarca, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Kameraları gören usta oyuncu,"Ne yapıyorsunuz? Ben inemeyecek miyim Bebek'e?" diyerek basın mensuplarına takıldı.
NECATİ ŞAŞMAZ YANITI
"Necati Şaşmaz ile aynı projede yer alacakları" yönünde son günlerde gündeme gelen iddiaya açıklık getiren Oktay Kaynarca, "Hayır, öyle bir şey yok" diyerek son noktayı koydu.
Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı 'Süleyman Çakır' karakterinin en yakın arkadaşı, Necati Şaşmaz'ın canlandırdığı 'Polat Alemdar'dı. Çakır, 2004 yılında yayınlanan 45'inci bölümünde, 'Cerrahpaşalı Halit' tarafından pusuya düşürülüp öldürüldü.
Süleyman Çakır'ın ölümü sonrası Kurtlar Vadisi hayranları, Çakır karaterinin gıyabında cenaze namazı kılmış, gazetelere vefat ilanı vermiş ve mevlit okutmuştu.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.