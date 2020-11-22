Kurtlar Vadisi denince ilk akla gelen isim Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da mı boy gösterecek? Kurtlar Vadisi dizi projesinin kilit oyuncuları olan Necati Şaşmaz ve Oktay Kaynarca ikilisinin, ATV kanalında yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da tekrar bir araya geleceği iddiası hızla büyümeye başladı. Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakterine hayat veren Necati Şaşmaz'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı konuşulmuştu. Bu iddialarla ilgili ATV'den açıklama gelmiş ve bilginin gerçeği yansıtmadığı söylenmişti. Dizide Hızır Çakırbeyli olarak gönüllere taht kuran Oktay Kaynarca kendisine yöneltilen "Necati Şaşmaz EDHO'ya mı katılıyor?" sorularına net yanıt verdi.