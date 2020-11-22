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    • Magazin
    • 22.11.2020 10:18
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    • 22.11.2020 10:18
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    diskalifiye mi edildi? kimdir, , ?

    diskalifiye mi edildi? sorusunun yanıtı dün akşamdan bu yana merak edilen ver araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. performansı düşüşe geçen ve bu haftanın ilk eleme adayı olan şoku yaşadı. Bu kez arama motorları üzerinden sıkça neden yarışmadan diskalifiye edildiği araştırılmaya başlandı. Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki kimdir, , ? işte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Masterchef Uğur diskalifiye mi edildi?

    TV8'in ilgiyle izlenen fenomen yarışması Masterchef'te skandal bir olay yaşandı ve en dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Masterchef Uğur diskalifiye mi edildi? sorularının yanıtları merak konusu oldu. Masterchef Uğur diskalifiye konusuna dair Acun Ilıcalı Twitter hesabından paylaşımda bulunarak olayı aydınlattı. Bu gelişme üzerine izleyiciler yarışmacının hayatına dair bilgileri araştırır oldu. İşte Masterchef Uğur Yılmaz Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları…

    YARIŞMADAN İLİŞİĞİ KESİLMİŞTİR!

    MasterChef Uğur'un, yıllar önce çeşitli tanıdık isimler ve farklı konularda uygun olmayan sözler içeren paylaşımlar yapması nedeniyle MasterChef Türkiye yarışmasındaki macerası son buldu. Konu hakkında Acun Ilıcalı, ''Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir." ifadelerine yer verdi.
    Masterchef'ten kovulan Uğur Yılmaz Deniz'in geçen yıllarda Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve Ali Koç hakkında küfürlü tweetler attığı ortaya çıkmıştı.

    MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

    26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp İl Riccio Bodrum'da çalışmaya başlamıştır. Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.

    6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs Elexus Hotel'de işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden

    Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.
    MasterChef 2020'nin kadrosunda yer almaya hak kazanan Uğur Yılmaz Deniz, yarışmaya katılmayı çok istediğini ve kadroda yer aldığı için çok mutlu olduğunu ifade etmiştir.
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