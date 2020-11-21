Rol arkadaşının annesiyle aşk yaşamaya başladı! Kutsi sevgilisi Sibel Ülker kimdir?

SİBEL ÜLKER KİMDİR?

Trt1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol alan Poyraz Ar'ın gerçek hayattaki annesi olan Sibel Ülker hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.

Tam Adı: Sibel Ülker

Kaç Yaşında: 35

Nereli: İstanbul