Rol arkadaşının annesiyle aşk yaşamaya başladı! Kutsi sevgilisi Sibel Ülker kimdir?

Sibel Ülker kimdir? Kutsi sevgilisi Sibel Ülker'in kim olduğuna dair vatandaşlar yanıt aramaya başladı. Benim Annem Melek dizisinde rol aldığı çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile ünlü isim Kutsi'nin arasındaki aşk iddiası gündeme oturdu. Peki, Sibel Ülker kimdir?
KUTSİ'NİN AŞKI ORTAYA ÇIKTI!
Posta'nın haberine göre; yedi yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, karantina günlerini yalnız geçirdi.
Oyuncu, şimdilerde rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı.
'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, gönlünü aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesine kaptırdı.
Sibel Ülker'in Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını paylaşması aşkı ortaya çıkardı.
Instagram hesabının profil resmi olarak Kutsi ile çekildiği fotoğrafı seçen Ülker, daha sonra profil resmini değiştirdi.
SİBEL ÜLKER KİMDİR?
Trt1 ekranlarında yayınlanan Benim Adım Melek dizisinde rol alan Poyraz Ar'ın gerçek hayattaki annesi olan Sibel Ülker hakkında pek bir bilgi bulunmuyor.
Tam Adı: Sibel Ülker
Kaç Yaşında: 35
Nereli: İstanbul