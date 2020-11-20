Yıllar önce izlenme rekorları kıran eğlence programı Bir Demet Tiyatro hafta içi hergün saat 16:30'da Star TV'de yayınlanıyor. Yıllar öncesinde damga vuran program hala ailecek severek izleniyor. İzlememiş olan vatandaşlar ise Bir Demet Tiyatro kaç yılında çekildi? Bir Demet Tiyatro oyuncuları kimler? Sorularına yanıt arıyor. Başrollerinde usta oyuncu Demet Akbağ'ın yer aldığı Bir Demet Tiyatro hakkındaki tüm bilgileri haberimizde derledik.
BİR DEMET TİYATRO KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?
Bir Demet Tiyatro ilk olarak TV ekranında 1995 yılında yayınlanmaya başladı. 1998 yılına kadar aralıksız olarak TV ekranında yayınlanan Bir Demet Tiyatro 1998 yılının ardından 6. sezonu ile 2000 yılında ekrana gelmeye başladı. Bir Demet Tiyatro 8. sezonu ile final yaptı.
BİR DEMET TİYATRO KARAKTERLERİ VE OYUNCU KADROSU
Altan Erkekli (Cemil, Yönetici Suavi Bey, Dodo, Kayınpeder, Tijar Bey
Ata Demirer (Ak Saçlı İhtiyar, Muazzam Balamurlu
Aydın Tolan (Laz Bakkal)
Bircan Günalan (Fadıl Fıdıllıoğlu)
Demet Akbağ (Lütfiye Çıtır, Davut Abi, Feriştah, Züleyha, Orkide, Enfiye, Müşade Teyze, Spiker/Sunucu
Deniz Özerman (Asuman)
Emine Şans Umar (İrmik Teyze)
Engin Günaydın (Zabıta İrfan)
Erdal Tosun ( Eyvah Necdet, Spartaküs Vedat, İri Hikmet, Hidayet, Ekmekçi Danyal)
Figen Evren (Elmas)
Gürdal Tosun (Tombalak, Pala)
Neslihan Yeldan (Füreyya İşbilir)
Olgun Şimşek (Kudret, Kapıcı Bahattin)
Osman Wöber (Komiser, Nikah Memuru)
Ozan Uygun (Berk)
Özge Özberk (Deyin Saraylı)
Pelin Körmükçü (Güzide)
Serhat Özcan (Berkant Türbüşon, Gardiyan, Midyat, Sarhoş Adam
Settar Tanrıöğen (Saldıray Abi)
Seyfi İpek (Seyfo)
Sinan Bengier (Sırma Turgut)
Suat Sungur (Postacı, Hıdır Hıdır, Permatik Hüseyin
Suzan Kardeş (Mevlüde Teyze)
Şafak Sezer ( Çaycı Çırağı, Niksar)
Şebnem Sönmez (Mücver Abla)
Tolga Çevik (Polis memuru)
Volkan Saraçoğlu (Numan Zulüm)
Yılmaz Erdoğan (Mükremin Çıtır)
DEMET AKBAĞ KİMDİR?
Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusudur. 23 Aralık 1959 yılında İzmir'de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" yıllarına isabet eder.Ayrıca "pişti" programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk'le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM'nin en önemli yıldızlarından biridir. 2008 yılı itibariyle Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.
1982 yılında tiyatroya amatör olarak başladı1983 yılında Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda profesyonel olduKent Oyuncuları, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi özel tiyatro topluluklarında çalıştı.Daha sonra BKM oyuncuları arasına geçti. Kuruluşundan bu yana BKM'de çalışıyor.1997'den sonra Televizyon programlarında yer almaya başladı. "Bir Demet Tiyatro" dizisinde ve "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyunlarında yer aldı.Televizyonda da "Ölümsüz Aşk" adlı dizide rol aldı
Televizyondaki "gıda terörü" haberlerinden etkilendiği için, oynadığı sucuk reklamından önce firmayla ilgili geniş bir araştırma yapmış ve öyle reklam filmi teklifini kabul etmişti.1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten Ali adında bir oğlu oldu.1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü aldı.1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyaro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklid yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül 4 Nala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.