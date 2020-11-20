DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, Türk,sinema, tiyatro güldürü ve dizi oyuncusudur. 23 Aralık 1959 yılında İzmir'de doğmuştur.Tiyatro kariyerine İzmir Atatürk Lisesi'nde okurken başlamıştır ünlü olması ise Yılmaz Erdoğan ile başrolü paylaştığı "Bir Demet Tiyatro" yıllarına isabet eder.Ayrıca "pişti" programında Hülya Avşar ve Beyazıt Öztürk'le beraber yorumculuk yapmıştır. BKM'nin en önemli yıldızlarından biridir. 2008 yılı itibariyle Kanal 1'de yayınlanan "Süper Aile" adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmaktadır.

1982 yılında tiyatroya amatör olarak başladı1983 yılında Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda profesyonel olduKent Oyuncuları, Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları, Deve Kuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi özel tiyatro topluluklarında çalıştı.Daha sonra BKM oyuncuları arasına geçti. Kuruluşundan bu yana BKM'de çalışıyor.1997'den sonra Televizyon programlarında yer almaya başladı. "Bir Demet Tiyatro" dizisinde ve "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" "Bana Bir Şeyhler Oluyor" oyunlarında yer aldı.Televizyonda da "Ölümsüz Aşk" adlı dizide rol aldı