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Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

Daha önce etleri altın tozuyla kapladığı görüntülerle konuşulan sosyetenin kasapçısı Nusret Gökçe, bu kez de kahvesinin üzerine altın tozu serpti. Cappuccino'sunu içtikten sonra dudağındaki altın tozlarını videoda gösteren Gökçe, paylaştığı bu videonun altında yeni işini de açıkladı...

11.09.2020 17:15 - Son Güncelleme: 11.09.2020 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





