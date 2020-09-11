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Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

Daha önce etleri altın tozuyla kapladığı görüntülerle konuşulan sosyetenin kasapçısı Nusret Gökçe, bu kez de kahvesinin üzerine altın tozu serpti. Cappuccino'sunu içtikten sonra dudağındaki altın tozlarını videoda gösteren Gökçe, paylaştığı bu videonun altında yeni işini de açıkladı...

11.09.2020 17:15 - Son Güncelleme: 11.09.2020 17:27
Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.

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Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

37 yaşındaki dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, restoranlarında servis ettiği altın kaplı etlerle dikkatleri çekiyordu. Nusret bu defa içtiği cappuccino'ya da altın serpiştirdi.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

Üzeri altın tozlu kahvesini içtiği anları Instagram'dan paylaşan Nusret, et restoranlarından sonra yeni işini de açıkladı.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

KAHVECİ NUSRET!

Nusret paylaşımına "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" notunu yazdı.

Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...

Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki restoranlarının yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranlarını bulunuyor.

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