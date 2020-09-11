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Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...
Nusret Gökçe'den altın tozlu cappuccino! Yeni işini açıklayan Nusret bundan sonra...
Daha önce etleri altın tozuyla kapladığı görüntülerle konuşulan sosyetenin kasapçısı Nusret Gökçe, bu kez de kahvesinin üzerine altın tozu serpti. Cappuccino'sunu içtikten sonra dudağındaki altın tozlarını videoda gösteren Gökçe, paylaştığı bu videonun altında yeni işini de açıkladı...
11.09.2020 17:15
- Son Güncelleme: 11.09.2020 17:27
Ünlü etçi Nusret Gökçe, altın tozlu etten sonra altın tozlu cappuccino da üretmeye başladı. Ünlü işletmeci, altın tozu katılmış cappuccino'sunu da ilk kendisi denedi.
37 yaşındaki dünyaca ünlü işletmeci Nusret Gökçe, restoranlarında servis ettiği altın kaplı etlerle dikkatleri çekiyordu. Nusret bu defa içtiği cappuccino'ya da altın serpiştirdi.
Üzeri altın tozlu kahvesini içtiği anları Instagram'dan paylaşan Nusret, et restoranlarından sonra yeni işini de açıkladı.
KAHVECİ NUSRET!
Nusret paylaşımına "Altın cappuccino. Çok yakında kahve dükkanı açacağım" notunu yazdı.
Nusret Gökçe'nin Türkiye'deki restoranlarının yanı sıra Dubai, Abu Dabi, Doha, Miami, New York ve Mikonos'ta et restoranlarını bulunuyor.