42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda'da bir haftanın finali daha yaşandı ve heyecan doruktaydı. Bahar Candan'ın gelişiyle daha da eğlenceli hale gelen yarışmada bu hafta veda etmek zorunda kalan isim hangisi oldu? Günün konsepti gelinlikti ve en iyi olmak için yarışanlar rekabeti üst düzeye çıkardı. Jüri üyeleri bugün nasıl puanlar verdi, kim kaç puan aldı? Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Cuma haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.
20 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:38
Bahar:34
Özde:40
Rümeysa:22
Sabiha:24
Birben:29
Aleyna:40
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 101 puan ile Doya Doya Moda Özde oldu ve altın kolye ve bilekliği kaptı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Ceren ve Rümeysa girdi. Elenen isim Rümeysa oldu.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.