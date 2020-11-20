42 beden ve üstü yarışmacıların stillerini yansıttığı Doya Doya Moda'da bir haftanın finali daha yaşandı ve heyecan doruktaydı. Bahar Candan'ın gelişiyle daha da eğlenceli hale gelen yarışmada bu hafta veda etmek zorunda kalan isim hangisi oldu? Günün konsepti gelinlikti ve en iyi olmak için yarışanlar rekabeti üst düzeye çıkardı. Jüri üyeleri bugün nasıl puanlar verdi, kim kaç puan aldı? Doya Doya Moda kim elendi? 20 Kasım Cuma haftanın birincisi hangi yarışmacı oldu? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor.