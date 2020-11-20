ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de bomba gibi gelişmeler yaşanıyor ve heyecanın dozu gitgide artıyor. Sonunda beklenen oldu, Miran ve Hazar'ın baba oğul olduğu ortaya çıktı derken bu kez Aslan Aslanbey'in oyunları daha kavuşamadan baba ve oğulu ayıracak mı? Hercai 48. bölüm 2. fragmanı'nda oğlu Miran'ın hayatını kurtarmak için silahın önüne atlayan Hazar Bey öldü mü? Serhat Tutumluer diziden ayrılacak mı? İşte yanıtı…
HERCAİ 48. BÖLÜM 2. FRAGMANI
HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hazar Bey'in ölüp ölmediği bu akşam yeni bölüm ile belli olacak. Serhat Tutumluer'in Hercai'den ayrılacağına ilişkin bir açıklama gelmedi.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.
SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?
Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Eskişehir'de büyüdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite hayatına başlayan Serhat Tutumluer, bir yıl okuduktan sonraHacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne geçiş yaparak buradan mezun oldu.
Serhat Tutumluer, mezun olduktan sonra 1995 – 1997 yılları arasındaAnkara Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı. Bu kurumda, "Sevda Türküsü", " Budala", "Giordano Bruno, "Küçük Nasreddin" adlı oyunlarda oynadı. 1997 yılında İzmitŞehir Tiyatrosu'na girdi. Burada da 2009 yılına kadar görev yaptı. 2009 yılından sonra ise kurucularından biri olduğu İstanbul TALİMHANE TİYATROSU'nda oyunlar oynadı.
Dalış tutkunu olan Serhat Tutumluer, yamaç paraşütü yapmayı da ve klasik müzik dinlemeyi çok seviyor. Sohbet ederek eğlenir, dünyada en çok sevdiği şey konuşmaktır. Serhat Tutumluer'i İstanbul'da nerede blues ve caz çalıyorsa oralarda bulabilirsiniz.
2008 yılında yapımcı, senaristi ve yönetmeni Tolga Örnek olan "Devrim Arabaları" sinema filminde Haluk Bilginer, Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Onur Ünsal, Selçuk Yöntem, Vahide Gördüm, Uğur Polat, Sait Genay, Murat Serezli ile birlikte oynadı.
2011 - 2013 yılları arasında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Songül Öden,Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder, Deniz Uğur ile beraber rol aldı.
23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğiniKudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizideSerhat Tutumluer "Boris Zaharyas" karakterini canlandırırken başrollerdeMehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Damla Aslanalp (Lara Zaharyas), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Naz Elmas (Azize),Bülent Alkış (Padişah), Kayra Şenocak (Hasan) gibi isimler rol almıştır.
Serhat Tutumluer, 2007 yılında tiyatro oyuncusu Senan Kara ile evlendi. Bir oğlu vardır.