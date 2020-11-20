Dalış tutkunu olan Serhat Tutumluer, yamaç paraşütü yapmayı da ve klasik müzik dinlemeyi çok seviyor. Sohbet ederek eğlenir, dünyada en çok sevdiği şey konuşmaktır. Serhat Tutumluer'i İstanbul'da nerede blues ve caz çalıyorsa oralarda bulabilirsiniz.

2008 yılında yapımcı, senaristi ve yönetmeni Tolga Örnek olan "Devrim Arabaları" sinema filminde Haluk Bilginer, Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Onur Ünsal, Selçuk Yöntem, Vahide Gördüm, Uğur Polat, Sait Genay, Murat Serezli ile birlikte oynadı.

2011 - 2013 yılları arasında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Songül Öden,Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder, Deniz Uğur ile beraber rol aldı.