KUTSİ KİMDİR?

Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır.

2000 senesinde ilk albümünü piyasaya çıkaran ve büyük beğeni toplayan Kutsi, kamera karşısına ilk kez Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile geçmiş ardından; Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol almıştır.