İsmini Türk Şair Ahmet Kutsi Tacer'den alan ünlü şarkıcı Kutsi'nin seslendirdiği şarkılar çok severek söyleniyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan birçok dizide de başarılı rol üstlenen Kutsi'nin hayatına dair bilgiler zaman zaman arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Kutsi kimdir? Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının merak edilen yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
KUTSİ KİMDİR?
Ahmet Kutsi Karadoğan veya tanınan adıyla Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. İsmini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer'den almıştır. Yakınlarının sesinin güzel olduğunu söylemesi üzerine liseyi bitirdikten sonra şan dersleri almıştır. Mimarlık eğitimini yarıda bırakmıştır.
2000 senesinde ilk albümünü piyasaya çıkaran ve büyük beğeni toplayan Kutsi, kamera karşısına ilk kez Doktorlar isimli dizide canlandırdığı Levent karakteri ile geçmiş ardından; Kahramanlar, Huzur Sokağı, Zilin Sesi, Beyaz Yalan ve Kalbimdeki Deniz gibi yapımlarda rol almıştır.
Albümleri:
2000 – Aşk Payını Aldı
2005 – Sana Ne
2006 – Kördüğüm (Petek Dinçöz ile)
2007 – Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor
2008 – Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim
2010 – Bambaşka
2013 – Bilmem Anlatabildim mi?
2014 – Yaz Günü
2016 – Aşıklar Şehri
Kutsi'nin rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Benim Adım Melek (Halil) (TV Dizisi)
2016 – Kalbimdeki Deniz (Mirat) (TV Dizisi)
2015 – Zilin Sesi (Tarkan) (Sinema Filmi)
2015 – Beyaz Yalan (Demir) (TV Dizisi)
2012 – Huzur Sokağı (Bilal) (TV Dizisi)
2009 – Kahramanlar (Ahmet) (TV Dizisi)
2007 – Doktorlar (Levent) (TV Dizisi)