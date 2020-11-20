Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı! 1990'ların şarkılarıyla unutulmayan ismi Ferda Anıl Yarkın...

İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir. Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.