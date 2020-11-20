Ferda Anıl Yarkın yıllar sonra ortaya çıktı! 1990'ların şarkılarıyla unutulmayan ismi Ferda Anıl Yarkın...
Üzülme, Sonuna Kadar, Zorlama Güzelim gibi dillere pelesenk olan şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ferda Anıl Yarkın uzun bir aradan sonra bir televizyon programında ortaya çıktı. 7'den 70'e herkesin bildiği şarkıların sahibi Ferda Anıl Yarkın'ın son hali dikkat çekerken, ekranlarda görünmediği süreçte hayatında olan değişiklikler merak konusu oldu. Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında, aslen nereli ve evli mi? İşte 50 yaşındaki Ferda Anıl Yarkın'ın son hali...
İTÜ Türk müziği Devlet Konservatuarı Keman Bölümünü bitirdi. En ünlü şarkıları Sonuna Kadar ve Üzülme'dir. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi nin olduğu zamana denk gelen; Unuttum Sanma (Yaralıyım) albümü yeterli ilgiyi görememiştir. Daha sonra Ferda Anıl Yarkın 7 sene müziğe ara verip ortalarda görünmedi. Görünmedi ama yazdığı eserler vardı onlar okundu. Bu dönemde çalışmalarını Cengiz Kurtoğlu, Nilüfer gibi çeşitli sanatçılar seslendirdi.