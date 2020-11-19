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    • 19.11.2020 12:29
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    • 19.11.2020 12:34
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    Maskesiz gezerken görüntülenen kendisini bakın nasıl savundu!

    Kosovalı lakaplı önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Geçtiğimiz yıl Nişantaşı'nda kırmızı geceliği ile eczaneye koşarken görüntülenen ve şaşkın bakışların hedefi olan Asya Gashi bu kez de maskesiz görüntülendi. Maskesiz olmaktan mutlu olmadığını belirten şarkıcı kendisini bakın nasıl savundu.

    Kosovalı Lady Gaga, Nişantaşı'nda maskesiz görüntülenince...

    'Balkanlar'ın Lady Gaga'sı' olarak adlandırılan Kosovalı şarkıcı Asya Gashi, önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Gashi'nin maskesiz olması dikkatlerden kaçmadı.


    Giyim tarzı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Gashi, pandemi kurallarına uymayarak maske takmadığı görüldü.


    Bu şekilde görüntülenmekten mutlu olmayan şarkıcı, akıcı olmayan Türkçe'siyle muhabirlere "Arkadaşlar gerçekten maskemi az önce düşürdüm. Evimde buraya yakın olduğu için alma gereği duymadım. Bir iki dakika sonra zaten evde olacağım" dedi.

    Geçtiğimiz haftalarda yeni şarkısı 'Dillere Düşmüşsün' klibinin İstanbul'daki çekimlerinde rahatsızlanan Asya Gashi, herkesi korkutmuştu.

    Irkçılığa dikkat çekilen klipte senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirmişti. Ara verilen klip çekimleri daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etmişti.

    Kosovalı Lady Gaga'sı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde kırmızı geceliği ile Nişantaşı sokaklarında görünleri şoke etmişti.
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    Haberler Magazin Maskesiz gezerken görüntülenen Asya Gashi kendisini bakın nasıl savundu!