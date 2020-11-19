

Bu şekilde görüntülenmekten mutlu olmayan şarkıcı, akıcı olmayan Türkçe'siyle muhabirlere "Arkadaşlar gerçekten maskemi az önce düşürdüm. Evimde buraya yakın olduğu için alma gereği duymadım. Bir iki dakika sonra zaten evde olacağım" dedi.