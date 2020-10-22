Geçtiğimiz yıl İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken "Kosovalı Lady Gaga" lakaplı şarkıcı Asya Gashi, panik atak geçirdi. Asya Gashi, ırkçılığa dikkat çekilen 'Dillere Düşmüşsün' klibinin İstanbul'daki çekimlerinde korku dolu anlar yaşadı.
Senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirdi.
Ara verilen klip çekimleri daha sonra tabut kapağı açık olacak şekilde devam etti.
Kosovalı Lady Gaga'sı geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği İstanbul ziyaretinde kırmızı geceliği ile Nişantaşı sokaklarında görünleri şoke etmişti.
Girdiği eczaneden özel bir krem alan Gashi, muhabirleri görünce koşar adım aracına bindi.
Ufak bir sağlık sorunu olduğu öğrenilen şarkıcı, soruları yanıtlamadan hızlıca oradan uzaklaştı.