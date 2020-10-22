Geçtiğimiz yıl İstanbul'u ziyaret eden ve taktığı altın peçe ile dikkat çeken "Kosovalı Lady Gaga" lakaplı şarkıcı Asya Gashi, panik atak geçirdi. Asya Gashi, ırkçılığa dikkat çekilen 'Dillere Düşmüşsün' klibinin İstanbul'daki çekimlerinde korku dolu anlar yaşadı.

Senaryo gereği tabuta giren ünlü şarkıcı, panik atak geçirdi.