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    • 17.11.2020 11:58
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    'dan Ayda (Gezgin) bebeğe ziyaret! İzmir depreminden 91 saat sonra çıkarıldı! "Mucize dedikleri kaç hece?"

    İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan , tüm Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğmuştu. Şarkıcı , Ayda bebeği ziyarete gitti. Ayda bebeğe sarıldığı anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Mucize dedikleri kaç hece? Ayda" ifadesini kullandı. Mucizenin adı olan Ayda Gezgin aynı enkazda annesini kaybetmişti.

    Sinan Akçıl'dan Ayda bebeğe ziyaret!

    Şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir depreminde yıkılan binanın enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda bebeği ziyarete gitti. Ayda bebeğe sarıldığı anın fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan Sinan Akçıl, "Mucize dedikleri kaç hece? Ayda" ifadesini kullandı.

    Minik Ayda'yı hediyelere boğan sevilen sanatçı Sinan Akçıl, yaşadıkları mutluluk ve heyecan dolu anların videosunu da yayınladı. İşte Sinan Akçıl ile mucize bebek Ayda'nın buluştuğu anlar...

    Sosyal medya hesabından o anları paylaşan Akçıl "Az önce Ayda bebek ile böyle bir rüya kavuşma gerçek oldu...." yazdı.

    Sinan Akçıl Ayda'nın enkazdan çıkarıldığı anlarda ise yaşadığı mutluluğu bu paylaşım ile dile getirmişti.

    6.9'luk İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ çıkartılan Ayda bebek Türkiye'yi sevinç gözyaşlarına boğarken ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından duygularını ifade eden paylaşımlarda bulunmuştu.
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