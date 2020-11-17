Bahar Candan kimdir? Moda programlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan son günlerin yeniden popüler isimlerinden birisi oldu. Davranışlarıyla ve konuşma tarzıyla sosyal medyanın ilgi odağı olan Bahar Candan hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Peki, Bahar Candan kimdir? Candan'ın aylık alışveriş harcaması da duyanları şok etti.
AYLIK 300 BİN TL HARCIYOR
Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla gündemden düşmeyen Bahar Candan, moda programına yarışmacı olarak katıldı. Candan'ın alışveriş için aylık 300 bin lira harcaması ise yarışmacıları şaşırttı.
Uzun zamandır televizyon ekranlarında görünmeyen Bahar Candan, yarışma programı 'Doya Doya Moda'ya katılmasıyla gündeme oturdu.
'Doya Doya Moda' yarışmacıları sette Bahar Candan ile alay ederek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan ise kendisini ti'ye alan yarışmacılara yanıt vermedi.
Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Ablası Nihal Candan gibi moda programında tanınan Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir. Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.
Öte yandan "Dondurma Gibisin" isimli parçasına çektiği klibin ardından "Dom Pérignon" isimli parçasına çektiği kliple de sosyal medyanın diline düşmüştü…