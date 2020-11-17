'Doya Doya Moda' yarışmacıları sette Bahar Candan ile alay ederek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan ise kendisini ti'ye alan yarışmacılara yanıt vermedi.

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar, makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.