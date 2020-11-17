ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Kadrosuna kattığı başarılı oyuncular ile daha da güçlenen ve yoluna devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam kan gövdeyi götürecek, izleyicileri ekrana kilitleyecek sahneler yaşanacak. Peki yeni karakter EDHO Selman kimdir? İzleyicilerin merakla araştırmaya başladığı Selman Korkmaz kim oynuyor? Soner Türker kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtını da haberimizde bulabilirsiniz.
SONER TÜRKER KİMDİR?
Soner Türker, önceden Üçüncü zil tiyatro topluluğu ve İstanbul Devlet Tiyatrosunda oyunculuk yapmıştır.Genel anlamda 2016 yılından bu yana dizi ve filmlerde oyunculuk sergileyen başarılı oyuncu ilk defa Görevimiz Komedi dizisinde yer almıştı.
Başrollerini Furkan Palalı, Megumi Masaki, Burhan Öçal ve Ayten Uncuoğlu'nun paylaştığı, yazar Erhan Güven'in Tahran'dan Kaçış isimli kitabından uyarlanan İstanbul, Tokyo ve Kapadokya'da çekilen Yuvaya Dönüş adlı filmde rol almıştır.Ardından Gecenin Kraliçesi dizisinde polis rolü ile ekran karşısına geçmiş ve sonrasında Diriliş: Ertuğrul dizisinde 2 bölüm oynamıştır.Avlu dizisinde 12 bölüm oyunculuğu ile çok sevilen ve burada Necdet rolü ile ekranlarda gördüğümüz Soner Türker, oyunculuğunu giderek geliştirmiştir.Son olarak Savaşçı dizisinde Simon rolü ile görülmüştü. Familya dizisinde de performans sergilemiştir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Reis'in yeni planı ne?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.
Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.
FAÇALI, ADAMLARIYLA BÜTÜN MAHALLEYİ BASIYOR
'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
YAMAN KORKMAZ'IN ENSESİNDE...
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
ALPARSLAN'IN PLANI
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
İLYAS'IN BEHZAT ACISI
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.