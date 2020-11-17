ATV'de Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın her bölümü ayrı bir heyecanla bekleniyor. İzlenme rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin güçlü oyuncu kadrosuna yepyeni isimler eklenmeye devam ediyor. Ahmet Erkut'un da diziye gireceği haberlerinden sonra EDHO Dayı kimdir? Dayı Korkmaz kim oynuyor? Ahmet Erkut kimdir, kaç yaşında, nereli? sorgulamaları da yapılmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Yeni bölümünde kan gövdeyi götürecek. İşte tüm detaylar…
AHMET ERKUT KİMDİR?
Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine pek çok yeni isim katıldı. Efsane dizinin oyuncularına yakından bakma fırsatı elde ediyoruz. Peki, EDHO Ahmet Erkut kimdir? Ahmet Erkut hangi karakteri canlandıracak?AHMET ERKUT KİMDİR?Ahmet Erkut, pek çok yapımda yer alan duayen bir tiyatro oyuncusudur. Keşanlı Ali Destanı, Kanlı Nigar, Yedi Kocalı Hürmüz, Genç Osman ve Mikado'nun Çöpleri gibi tiyatro oyunlarında aktif olarak rol almıştır.
Genel anlamda 1990 yılından bugüne değin birçok tiyatro oyununda yer almaya devam etmektedir.İlk profesyonel dizi oyunculuğu tecrübesini Rüzgarlı Sokak dizisinde elde etmiştir. Bu diziden önce de 2008 senesinde Şeytanın Pabucu filminde Dursun karakterine başarı ile hayat vermişti.Son zamanlarda EDHO dizisinde kamera karşısına çıkmıştır. Burada Dayı Korkmaz rolü ile oyunculuk sergilemektedir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 172. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hızır Reis'in yeni planı ne?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır.
Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır. Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.
FAÇALI, ADAMLARIYLA BÜTÜN MAHALLEYİ BASIYOR
'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
YAMAN KORKMAZ'IN ENSESİNDE...
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
ALPARSLAN'IN PLANI
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
İLYAS'IN BEHZAT ACISI
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.