İzzet Yıldızhan İzmir depremi sonrası İstanbul Akmerke'deki AVM'de görüntülendi. Ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle ilgili konuşan Yıldızhan, "Yaşadığımı kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük koru yaşadılar. O sırada sadece çocuklarımı düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize de büyük geçmiş olsun " dedi.