Masterchef Junior Türkiye başvuru nasıl yapılır? Masterchef Junior ne zaman başlayacak?

Masterchef Junior Türkiye başvuru nasıl yapılır? TV8 ekranlarında yayınlanan Masterchef programında her yıl en yetenekli ve hünerli şef seçiliyor. Programın yeni formatı ise duyuruldu. Çocuklar da artık mutfaktaki yeteneklerini sergileyebilecek. Peki, Masterchef Junior ne zaman başlayacak? Masterchef Junior Türkiye başvuru nasıl yapılır?

MASTERCHEF JUNIOR TÜRKİYE BAŞVURU!

Programa başvuru yapmak isteyen çocukların 9-13 yaş aralığında olması gerekiyor. Ailelerin şu bilgileri doldurması isteniyor.

MasterChef Junior yarışmasında yarışmacı adaylarına ''Neden Masterchef Junior'a katılmak istiyor?