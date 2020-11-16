Özellikle Göçebe şarkısı ile bir döneme damga vuran ve yıllarca dilden dile dolaşan Niran Ünsal yeni albüm müjdesiyle sevenlerini mutlu etti. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan ve şarkıları, samimi sohbeti ile izleyicilere keyifli anlar yaşatan başarılı şarkıcının hayatına dair bilgiler merak konusu oldu. Niran Ünsal kimdir? Arama motorlarından sıkça araştırılan Niran Ünsal kaç yaşında, nereli, eşi kim? Sorularının merak edilen yanıtını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
NİRAN ÜNSAL KİMDİR?
Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974'de doğdu. Sahne adı olan Niran Ünsal ile tanınmaktadır ancak asıl ismi Fatma Uludan Canevi'dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.
"Rakım Erkutlu Musiki Cemiyeti"nde Klasik Türk Müziği eğitimi, TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu'nda uzun yıllar boyunca çok sesli müzik eğitimi aldı. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. Sonra İleri koro ve gençlik korosunda da yer aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Bir yandan da, "Fasl-ı Feza" isimli fasıl heyetinde, annesinin arkasında korist ve vokal olarak görev yaptı.
Ancak müzikal tercihini pop müzikten yana kullandı. Bu yüzden radyodan ayrılıp orkestra eşliğinde sahne çalışmalarına başladı. Tenis Klüp, Atlı spor Kulübü, Anvelo, Karşıyaka Grand Müzikhol gibi İzmir'in en seçkin mekânlarında, orkestra eşliğinde pop müzik icracısı olarak sahne almasıyla İzmir ve çevresinde hatrı sayılır bir isim yapmaya başladı. Bu arada şarkıcı olmaya karar veren Niran Ünsal, İzmir'den İstanbul'a taşındı. Aynı yıllarda Kaan Canbağ ile bir evlilik gerçekleştirdi. Bu evlilikten Hande adında bir kızı oldu.
1993 yılında, "İzmir'in Altın 11'i" ödül töreninde "Yılın Umut Veren Kadın Sesi" ödülünü aldı.
Bir dönem İzmir'de radyo programcılığı yaptı. 1994 yılında Kuşadası'nda yapılan "Pop Show 94" yarışmasına katıldı, "Serseri Mayın" isimli eserle 1. Oldu. Bu yarışmanın ardından beste denemelerine başladı.
İlk albümünü 1996 yılının 13 Ağustos günü "Haktan" adı altında çıkardı. İlk albümünün ardından sahne çalışmalarına yoğunlaştı. Ünlü isimlere bestelerini verdi. "Tövbekar" aynı zamanda sözlerini yazdığı ilk şarkı oldu. Özcan Deniz, Rober Hatemo, Seda Sayan, Metin Şentürk gibi şarkıcılara bestelerini verdi.
1999 yılında çıkardığı "Şarkılara Tutundum" albümünde başta Attila Özdemiroğlu olmak üzere Aysel Gürel, Seda Akay, Günay Çoban ve Mete Çelik gibi ünlü söz yazarı ve bestecilerin eserleri yer alır. Albümün bir diğer özelliği de; Niran Ünsal'ın yorumcu ve besteci kimliğinin yanında bir de "söz yazarı" kimliğinin de varlığını kanıtlamış olmasıdır. Zira, albümde yer alan ve çok beğenilen "Tövbekar" isimli eserin bestesi ve sözleri Niran Ünsal'ın kendisine aittir.
2003 yılında Ahmet Kaya'nın anısına bir albüm yayınlanır. Sanatçının eşi Gülten Kaya tarafından hazırlanan "Dinle Sevgili Ülkem" isimli bu albümde, 18 sanatçı sesi ve yorumuyla yer alır. Niran Ünsal da bu albümde "Giderim" isimli eseri seslendirir. Albüm çıkar çıkmaz, Niran Ünsal'ın yorumladığı "Giderim" şarkısı o kadar büyük ses getirir ki bomba gibi patlar. Sanatçının çıktığı konserlerde de bu şarkı yoğun istek alır.
Aradan geçen 1 yıl sonrasında Niran Ünsal "Göçebe" isimli solo albümünü çıkardı. "Göçebe" isimli albüm çok ses getirdi, şarkıların pek çoğu hit oldu.
2007 yılında Niran Ünsal, "NÜ Müzik Yapım" adını verdiği kendisine ait bir müzik yapım şirketi kurmuştur.ilk olarak da "İyi Niyetlerim" adlı albümünü çıkarmıştır. Bu albümünde tüm besteleri kendisi yapmış, müzik direktörlüğünü, süper vizörlüğünü üstlenmiştir.
2009 yılının Mayıs ayında yine kendi yapım şirketinden yayınladığı "Sesler ve İzler" piyasaya çıkardı. aynı yıl, "Küçük Kadınlar" dizisinin jenerik şarkısına sesi ve yorumuyla katıldı. Seslendirdiği şarkının adı "Ben Ne Zaman Büyüdüm Anne"dir.
2012 yılının ilk aylarında, kendi yapım şirketinden "İnce Ayar" adlı ilk maksi single albümünü çıkardı.
EVLİLİKLERİ :
1.evliliği : Kaan Canbağ ile 1990 yılında evlendi ve 6 ay sonra boşandı. Bu evlilikten Hande Ünsal (d.1991) adında bir kızı oldu.
2.evliliği : 1999 yılında tiyatrocu Peker Açıkalın ile evlenmedi ama birlikte yaşadılar. 2000 yılında Narin Şeker Açıkalın (d.2000) adında bir kızı oldu.
3.evliliği : 2004 yılında Tiyatro Sanatçısı Selçuk Soğukçay ile evlendi.
4.evliliği : 14 Ocak 2007 tarihinde Kuyumcu Oğuz Türküsev ile evlendi. 3 yıl sonra 8 Aralık 2009 tarihinde boşandı.
5.evliliği : 14 Şubat 2010'da imam nikahı ile ve Haziran 2011 tarihinde de belediye nikahıyla magazin muhabiri İbrahim Gugu ile evlendi, Eylül 2011 tarihinde de ayrıldılar. Kasım 2011 de tekrar bir araya geldiler. Liva (d. 4 Temmuz 2012) adında bir kız çocukları var. Mart 2014 de Riva adında bir erkek çocukları oldu.
ALBÜMLERİ :
1996 – Haktan
1999 – Şarkılara Tutundum
2004 – Göçebe
2007 – İyi Niyetlerim
2009 – Sesler ve İzler
2010 – Bir Avaz Bir Saz
2012 – İnce Ayar