NİRAN ÜNSAL KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Niran Ünsal, 13 Ağustos 1974'de doğdu. Sahne adı olan Niran Ünsal ile tanınmaktadır ancak asıl ismi Fatma Uludan Canevi'dir. Çok küçük yaşlardan bu yana müzikle iç içe olan Niran Ünsal'ın annesi TRT İzmir Radyosu keman ve ses sanatçısı, babası ise Kanun sanatçısıdır.

"Rakım Erkutlu Musiki Cemiyeti"nde Klasik Türk Müziği eğitimi, TRT İzmir Radyosu Gençlik Korosu'nda uzun yıllar boyunca çok sesli müzik eğitimi aldı. Müzik hayatına sekiz yaşında İzmir TRT Çocuk Korosu'nda başladı. Sonra İleri koro ve gençlik korosunda da yer aldı. Daha sonra Türk Sanat Müziği Korosu'nun sınavlarını kazandı. Dört ay kadar koroda görev aldı. Bir yandan da, "Fasl-ı Feza" isimli fasıl heyetinde, annesinin arkasında korist ve vokal olarak görev yaptı.