Merhum sanatçı Kayahan ile şarkılarını izinsiz kullandıklarını belirttiği Avrupa Müzik'in sahipleri ve MÜYAP arasında 10 yıldır süren dava sonuçlandı. Kayahan'ın açtığı dava hayatta iken eşi olan sanatçı İpek Açar ve kızları Beste Açar ile Aslı Gönül Açar tarafından yürütüldü. Kayahan'ın davasında sanıklara para cezası verildi.