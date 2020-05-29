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Kayahan ile İpek Açar’ın kızı Aslı Gönül güzelliğiyle hayran bıraktı! 'Annesinin aynısı oldu'

Usta sanatçı Kayahan ile büyük aşkı İpek Açar'ın evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül kocaman Oldu. Ağustos ayında 20 yaşına girecek olan Aslı Gönül, güzelliğiyle herkesi hayran bıraktı. 3 Nisan 2015'te aramızdan ayrılan Kayahan'ın ölümü, tüm sanat dünyasını yasa boğmuştu. İpek Açar, kızı Aslı Gönül ile fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. 2019 yılında müzisyen nişanlısı Alper Kömürcü ile dünyaevine giren İpek Açar ve kızını yan yana görenler, 'Annesinin aynısı oldu' yorumunda bulunuyor.

29.05.2020 17:52 - Son Güncelleme: 29.05.2020 18:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





