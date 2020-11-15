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    • Magazin
    • 15.11.2020 09:59
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    • 15.11.2020 09:59
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    ? adayları kimler?

    Sabahın erken saatlerinden bu yana izlemeyi kaçıranlar ödül oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı merak ediyor ve gündemde araştırılıyor. TV8’in ilgiyle izlenen yarışmasında eleme sistemi değişiklikler yapıldı ve artık potaya 6 yerine 3 kişi giriyor. Bu akşam üç kişi arasından biri hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki ? En iyi tabağı çıkararak bireysel dokunulmazlığı alan yarışmacı hangisi oldu? adayları kimler? İşte merak edilen soruların yanıtları…

    takvim.com.tr
    Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    Dün akşam Danilo, Mehmet ve Somer şef eşliğinde gerçekleşen Masterchef'te yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı. Kahramanmaraş'ın tarihi Maraş Kalesi'ne konuk olan yarışmacılar, Kahramanmaraş yemekleri yaparak dokunulmazlık için mücadele verdi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mavi mi yoksa kırmızı takım mı dün akşamki yemekler konusunda daha güçlüydü? Kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek zorunda kaldı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? İşte yaşananlar…

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?

    14 Kasım dokunulmazlığı kazanan takım: Mavi takım

    Eray, MasterChef'te bu haftanın 2. eleme adayı oldu.

    Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan yarışmacısı Uğur oldu

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Öte yandan takım dokunulmazlığı oyununda başarısız olan Kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan olmak amacıyla ocak başında ter döktü. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takımdan en iyi yemeği yapan isim UĞUR oldu. Bu safhanın ardından kırmızı takım kendi içinde yapacağı oylamayla günün eleme adayını belirledi ve BARBAROS olarak belirlendi...

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Esra

    Serhat

    Özgül

    Ayyüce

    Ebru

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Emir

    Barbaros

    Eray

    Uğur

    Sefa
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    Haberler Magazin Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Masterchef eleme adayları kimler?