Dün akşam Danilo, Mehmet ve Somer şef eşliğinde gerçekleşen Masterchef'te yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı. Kahramanmaraş'ın tarihi Maraş Kalesi'ne konuk olan yarışmacılar, Kahramanmaraş yemekleri yaparak dokunulmazlık için mücadele verdi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mavi mi yoksa kırmızı takım mı dün akşamki yemekler konusunda daha güçlüydü? Kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek zorunda kaldı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? İşte yaşananlar…
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK HANGİ TAKIMIN OLDU?
14 Kasım dokunulmazlığı kazanan takım: Mavi takım
Eray, MasterChef'te bu haftanın 2. eleme adayı oldu.
Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan yarışmacısı Uğur oldu
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Öte yandan takım dokunulmazlığı oyununda başarısız olan Kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda kazanan olmak amacıyla ocak başında ter döktü. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında kırmızı takımdan en iyi yemeği yapan isim UĞUR oldu. Bu safhanın ardından kırmızı takım kendi içinde yapacağı oylamayla günün eleme adayını belirledi ve BARBAROS olarak belirlendi...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra
Serhat
Özgül
Ayyüce
Ebru
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Emir
Barbaros
Eray
Uğur
Sefa