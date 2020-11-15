Dün akşam Danilo, Mehmet ve Somer şef eşliğinde gerçekleşen Masterchef'te yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı. Kahramanmaraş'ın tarihi Maraş Kalesi'ne konuk olan yarışmacılar, Kahramanmaraş yemekleri yaparak dokunulmazlık için mücadele verdi. Peki Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Mavi mi yoksa kırmızı takım mı dün akşamki yemekler konusunda daha güçlüydü? Kaybeden takım içlerinden birini elenmesi yönünde söylemek zorunda kaldı. Peki Masterchef eleme adayları kimler? İşte yaşananlar…