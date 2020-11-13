Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında kalp krizi geçirdi! Son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu keyifli geçen programın ardından fenalaştı.
Apar topar Şişli'de bir hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Demet Akalın'ın birkaç saat önce Instagram hikayesinde Mustafa Topaloğlu'nun paylaştığı görüldü. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
Topaloğlu'nun programa veda etmeden önce söylediği ''Hastalık insanların istmediği ama gelen birşey, hastalığı düşünmek bir hastalıktır. Tedbir alalım gerek yok fazla kafaya takmaya, bağışıklık sistemini bu şekilde güçlü tutarız. İnsanın yenemeyeceği hiç birşey yok'' sözleri son dakika gelişmesi sonrası akıllarda belirdi.
DAHA ÖNCE DE KALBİNE STENT TAKILMIŞTI
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı iddia edildi. Topaloğlu'nun kalbine daha önce de stent takılmıştı.