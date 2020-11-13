Topaloğlu'nun programa veda etmeden önce söylediği ''Hastalık insanların istmediği ama gelen birşey, hastalığı düşünmek bir hastalıktır. Tedbir alalım gerek yok fazla kafaya takmaya, bağışıklık sistemini bu şekilde güçlü tutarız. İnsanın yenemeyeceği hiç birşey yok'' sözleri son dakika gelişmesi sonrası akıllarda belirdi.